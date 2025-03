Der Internationale Frauentag ist Anlass, um in zwei parallelen Ausstellungen im Landtag von Sachsen-Anhalt die Rolle der Frau vielfältig zu beleuchten. Was gibt es zu sehen?

Magdeburg - Kurz vor dem Internationalen Frauentag am Samstag werden im Landtag von Sachsen-Anhalt in Magdeburg zwei Ausstellungen eröffnet, die die Rolle der deutschen Frauenbewegung in den Fokus rücken. Die parallel laufenden Expositionen werden bis 4. April präsentiert, wie es hieß.

So zeige die Schau „Mit Kühnheit und Zuversicht“ Reprints historischer Plakate, die den Frauentag und das Frauenwahlrecht thematisieren. 27 Tafeln seien zu sehen. Im Mittelpunkt stehe das Frauenbild im gesellschaftlichen Kontext - abgebildet werde der Zeitraum von 1906 bis 1989. Den Angaben zufolge geht es auch um Klischees und Rollenbilder und wie sie in den beiden deutschen Staaten nach 1945 dargestellt wurden. „Mit Kühnheit und Zuversicht“ ist eine Ausstellung des frauenpolitisch aktiven Vereins Dornrosa aus Halle.

Die zweite Ausstellung mit dem Titel „Frauen im geteilten Deutschland“ wurde laut Landtagsverwaltung von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur initiiert. Hierbei gehe es um Frauen in Deutschland seit den 1970er Jahren. Präsentiert werden 20 Plakate, die die verschiedenen Lebensrealitäten von Frauen im geteilten Deutschland und nach der Wiedervereinigung abbilden, wie es hieß.