Zunächst wolkig, ab dem Nachmittag sonniger

Lichter und Gebäude spiegeln sich in der Spree am frühen Morgen.

Potsdam - Auch am Mittwoch wird es in Berlin und Brandenburg zunächst wolkig. Ab dem Nachmittag zeigt sich der Tag sonniger bei Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte. In der Prignitz kann es leicht regnen, sonst bleibt es weitgehend trocken. Aus Nordosten weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es trocken und bewölkt. Die Temperaturen fallen auf 11 bis 8 Grad Celsius. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Quellwolken ab, bei Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad Celsius. Nachmittags kann es gebietsweise regnen.