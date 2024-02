Zurück in die Heimat: Woch verlässt Halle-Neustadt

Halle - Der Handball-Bundesligist Union Halle-Neustadt muss vom Sommer an ohne Lotta Woch auskommen. Die Rückraumspielerin wird den Club am Saisonende verlassen und in ihre Heimat zurückkehren, um ihre berufliche Karriere voranzubringen. Das teilte der Club mit.

Offen ist, ob die 27 Jahre alte Rückraumspielerin ihre Karriere beendet. Die in Eckernförde geborene Woch war 2022 von Frisch Auf Göppingen nach Halle gewechselt. „Für mich waren die zwei Jahre voll mit wunderschönen Momenten, für die ich sehr dankbar bin. Ich konnte Siege feiern, durfte vor großen Kulissen spielen, liebe wertvolle Freunde finden und meinen Traum leben, 1. Liga zu spielen“, sagte Woch.

Sportdirektor Jan-Henning Himborn hätte die als Publikumsliebling geltende Woch gern gehalten. „Auf der anderen Seite kann ich den Wunsch von Lotta, wieder in die Heimat zurückzukehren und die berufliche Karriere voranzubringen, gut nachvollziehen“, sagte der 46-Jährige.