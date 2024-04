Pirna - Mit dem „Marktplatz zu Pirna“ soll an diesem Freitag erneut das bekannte Gemälde von Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, nachgestellt werden. Dazu versammeln sich am Nachmittag wieder Laien in historischen Kostümen mit Hunden, Pferden und vielen originalen Details, wie die städtische Kultur- und Tourismusgesellschaft am Montag ankündigte. Die „illustre“ Gemeinschaft solle dann für einige Minuten an jenen Stellen verweilen, an der sie der Maler 1753 verewigte. Auch das Publikum dürfe über den Platz schlendern und posieren, Bilder oder Videos aufnehmen und per App teilen.

Bellotto (1722-1780), der sich selbst nach seinem berühmten Onkel Giovanni Antonio Canal Canaletto nannte, war zwischen 1753 und 1756 mehrfach in Pirna. Er schuf insgesamt elf Ansichten der Stadt - sogenannte Veduten - für Sachsens Kurfürsten sowie Stiche und Kopien für dessen Minister Graf Brühl. Die Pirna-Veduten von Bellotto kamen, wie die berühmten Dresdner Stadtansichten, in die fürstliche Sammlung.