Schwarzkollm - Bei der Fußgängerin, die am Mittwochnachmittag an einem Bahnübergang in Schwarzkollm (Landkreis Bautzen) tödlich verletzt wurde, handelt es sich um eine 14-Jährige. Die Ermittlungen zu dem Zusammentoß zwischen dem Mädchen und einem einzeln fahrenden Triebwagen dauern weiter an, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen tragischen Unfall. Es werde davon ausgegangen, dass die Schranken zum Unfallzeitpunkt geschlossen waren.

Trotz eines Notarzteinsatzes konnte die Jugendliche laut Polizei nicht mehr gerettet werden. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.