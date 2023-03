Falkenstein/Zwickau - Beim Umparken hat eine 53-Jährige einen Zusammenstoß mit mehreren Autos verursacht. Dabei wurde ein 54-Jähriger schwer verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Es entstand ein Schaden von etwa 24.000 Euro. Die 53-jährige Fahrerin wollte demnach am Montagnachmittag auf einen anderen Parkplatz wechseln, hatte ihren Wagen deshalb zurückgesetzt und war dabei mit einem Transporter zusammengestoßen. Dieser kollidierte dadurch mit einem anderen Auto, in das der 54-Jährige gerade einsteigen wollte. Zudem wurden bei dem Unfall noch zwei weitere Wagen beschädigt.