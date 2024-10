Sandkrug - Bei der Kollision mit einem Auto auf einer Kreuzung im Landkreis Oldenburg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann stürzte bei dem Unfall in Sandkrug am Sonntagmittag, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.