Bei einem Unfall in Hartmannsdorf wird ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Hartmannsdorf - Ein Autofahrer hat in Hartmannsdorf (Landkreis Zwickau) einen Motorradfahrer angefahren und schwer verletzt. Der 22-jährige Autofahrer missachtete an einer Einmündung am Freitag die Vorfahrt des 53-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt demnach 10.000 Euro.