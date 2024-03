Fraureuth - Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Auto in Fraureuth (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Die 71-Jährige sei am Freitag auf einem Radweg gefahren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Samstag. Nach ersten Erkenntnissen erfasste der Fahrer die Frau mit seinem Auto, als er von einem Grundstück auf die Straße fuhr. Rettungskräfte brachten die Verletzte ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Sprecher der Polizei.