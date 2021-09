Zusammenstoß mit Lkw: Zwei 18-Jährige schwer verletzt

Bestwig - Zwei 18-Jährige sind bei einem Verkehrsunfall in Nuttlar im Hochsauerlandkreis schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestand aber nicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die jungen Leute waren mit ihrem Auto auf einer Landstraße von der eigenen Fahrspur abgekommen und im Gegenverkehr frontal mit einem Lastwagen zusammengeprallt. Die Ursache dafür war zunächst noch unklar. Der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend. Die Landstraße 776 wurde für etwa drei Stunden voll gesperrt.