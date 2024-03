Am Donnerstagvormittag prallt in Grimma ein Streifenwagen mit einem Auto zusammen. Das Polizeiauto war laut Polizei mit Sirene und Blaulicht unterwegs.

Grimma - Ein Streifenwagen ist auf dem Weg zu einem Einsatz in Grimma (Landkreis Leipzig) mit einem Auto zusammengestoßen. Eine 40 Jahre alte Polizistin wurde bei dem Unfall am Donnerstagvormittag verletzt und kam in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Demnach blieb die 21 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens unverletzt. Es entstand bei beiden Wagen ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nach dem Unfallhergang. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Unfall an einer Kreuzung. Der Streifenwagen fuhr mit Blaulicht und Sirene, wie es hieß.