Großschirma - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind in Großschirma (Landkreis Mittelsachsen) fünf Menschen schwer verletzt worden. Eine 53-Jährige Autofahrerin wollte am Dienstagmorgen auf der Bundestraße 101 einem vor ihr haltenden Lastwagen ausweichen und geriet mit ihrem Wagen dabei auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß ihr Fahrzeug demnach mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die 53-Jährige und die Familie in dem anderen Wagen wurden schwer verletzt: der 41 Jahre alte Fahrer, die 41 Jahre alte Beifahrerin, eine Achtjährige und ein Fünfjähriger. Der Schaden wurde auf 53.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt.