Freiberg - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 173 sind zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Der Unfall habe sich am Mittwochnachmittag in der Nähe von Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) zwischen Niederschöna und Hetzdorf ereignet, wie die Polizei mitteilte. Ein 67-jähriger Mann sei mit seinem Auto in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen.

Sowohl der 67-Jährige als auch die 38 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos seien schwer verletzt worden. Die Beifahrerin des 67-Jährigen sei leicht verletzt worden. Ihr Alter sei bislang nicht bekannt. Auch zum Verhältnis der Beifahrerin zu dem 67-Jährigen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Der Unfall habe einen Sachschaden von 13.000 Euro verursacht. Die Strecke war den Angaben zufolge zwei Stunden lang voll gesperrt.