Bornstedt - Drei Hunde haben in Bornstedt eine Zustellerin attackiert und mehrfach gebissen. Die 35-Jährige sei bei der Attacke am Samstag auf einem Privatgrundstück im Landkreis Mansfeld-Südharz so stark verletzt worden, dass sie medizinisch versorgt werden musste, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen die Hundehalterin seien Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.