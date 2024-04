Hohenfelden - Das Thüringer Freilichtmuseum in Hohenfelden (Kreis Weimarer Land) wartet mit zwei weiteren historischen Gebäuden auf. Die beiden Häuser aus Heinersdorf (Kreis Sonneberg) und Abtsbessingen (Kyffhäuserkreis) werden am Samstag (15.00 Uhr) feierlich eröffnet. Die Gebäude waren 2019 und 2020 an ihren alten Standorten abgebaut und in den Folgejahren mit alten Arbeitstechniken in Hohenfelden wieder aufgebaut worden.

Damit zeigt das Freilichtmuseum in nun 37 historischen Gebäuden wie in Thüringer Dörfern früher gebaut, gelebt und gearbeitet wurde. Dem neuen Frankenwaldhaus aus dem südthüringischen Heinersdorf kommt dabei eine besondere Rolle zu. Erstmalig wird dort eine multimediale Dauerausstellung integriert. Die Schau „Wir kommen alle nach Sibirien“ befasst sich mit den Zwangsaussiedlungen in der DDR.

Das 1550 erbaute Haus Abtsbessingen ist nun das älteste Gebäude auf dem Museumsgelände und eines der ältesten noch erhaltenen Wohnhäuser des Freistaats überhaupt.