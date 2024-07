Lange ist der Einsatz von Alexander Zverev beim ATP500-Turnier in Hamburg fraglich. Jetzt steht fest: Der Olympiasieger und Titelverteidiger soll am Mittwochmittag gegen Jesper de Jong antreten.

Hamburg - Die Zitterpartie hat ein Ende, das erste Match von Tennisprofi Alexander Zverev beim ATP500-Turnier in Hamburg ist angesetzt. Laut dem offiziellen Spielplan soll der Olympiasieger und Titelverteidiger am Mittwoch um 14.00 Uhr auf dem Center Court gegen den niederländischen Qualifikanten Jesper de Jong antreten.

Nach seiner in Wimbledon erlittenen Verletzung am linken Knie war der Einsatz des 27-Jährigen beim Turnier in seiner Heimatstadt lange fraglich. Am vergangenen Freitag absolvierte Zverev dann die erste Trainingseinheit auf der traditionsreichen Anlage in der Hansestadt. Es folgten weitere Härtetests. Das ursprünglich für heute geplante Erstrundenmatch wurde in Absprache mit dem Turnierorganisator um 24 Stunden verschoben.

Im Anschluss an den Zverev-Auftritt bestreitet Maximilian Marterer seine Zweitrundenpartie. Der mit einer Wildcard in das Hauptfeld gerückte Nürnberger trifft auf den an Nummer vier gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo.

Trotz der zunächst sommerlichen Temperaturen fanden die Partien am Dienstag unter dem geschlossenen Dach des Center Courts statt. In der Hamburger Hallenatmosphäre unterlag Dominik Koepfer dem an Nummer drei gesetzten Argentinier Sebastián Báez glatt mit 2:6, 3:6. Damit sind Zverev und Marterer die beiden einzigen verbliebenen deutschen Profis.