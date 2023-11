Erfurt - Bei der Suche nach einer neuen Flüchtlingsunterkunft des Landes sind zwei Angebote in die engere Auswahl gerückt. Das Markterkundungsverfahren sei abgeschlossen, teilte ein Sprecher des Justizministeriums auf Anfrage mit. Im Ergebnis hätten sich zwei Angebote als geeignet erwiesen. „Eine endgültige Entscheidung wird in absehbarer Zeit getroffen werden“, so der Sprecher. Details, etwa um welche Objekte es geht oder wo sie sich befinden, wollte der Sprecher nicht nennen.

Nach einer Einigung der Koalitionsspitzen von Linke, SPD und Grünen über eine Neusortierung der Zuständigkeiten im Migrationsbereich könnte das Justizministerium von Ministerin Doreen Denstädt (Grüne) nur noch wenige Tage für die Migrationspolitik in Thüringen zuständig sein, dann soll Innenminister Georg Maier (SPD) übernehmen.

Nach dpa-Informationen peilt die Landesregierung den Wechsel zum 1. Dezember hin an. Der Termin und weitere Details sollen demnach am Dienstag im Kabinett beraten werden. Die Entscheidung, welches der Angebote für eine neue Flüchtlingsunterkunft den Zuschlag erhält, könnte bereits im Innenministerium gefällt werden und nicht im bisher zuständigen Migrationsministerium.