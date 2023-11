Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen.

Dresden/Wilsdruff - Die Dresdner Polizei hat im Rahmen zweier Verfolgungsfahrten zwei Autofahrer gestellt. Auf der A4 kurz vor dem Dreieck Nossen entzog sich am Freitagabend zunächst ein 44-Jähriger einer Verkehrskontrolle, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe die Haltezeichen ignoriert und sei in seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit davon gefahren. Die Beamten hätten daraufhin die Verfolgung aufgenommen.

An der Anschlussstelle Wilsdruff (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) habe der Fahrer die Autobahn verlassen und sei schließlich auf der Oscar-Fichtner-Straße zum Halten gekommen. Von dort sei der 44-Jährige zu Fuß geflüchtet, wenig später jedoch von der Polizei gestellt worden.

Rund drei Stunden später flüchtete laut Polizei ein weiterer Autofahrer vor einer polizeilichen Kontrolle auf der Stübelallee in Dresden. Auf der Tiergartenstraße sei der 25-Jährige mit einem Einsatzwagen der Polizei zusammengestoßen. Dabei sei ein Gesamtschaden von mehr als 10.000 Euro entstanden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Bei dem 25-Jährigen seien geringe Mengen an Betäubungsmitteln gefunden worden. Zudem hatte der Mann sein Auto demnach mit einem gestohlenen Personalausweis angemietet. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass der Beschuldigte bereits am Freitagnachmittag mit dem Mietwagen Unfallflucht begangen hatte.

Beide Beschuldigten fuhren nach Angaben der Polizei ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen in beiden Fällen laufen.