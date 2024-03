Fraureuth - Bei einem Autounfall im Kreis Zwickau sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Ihr Wagen war laut Polizeiangaben am frühen Dienstagmorgen bei Fraureuth in den Gegenverkehr geraten, streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug und krachte anschließend gegen einen Baum. Die 80 Jahre alte Fahrerin und ihre 75-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall am Montagnachmittag so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.