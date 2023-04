Zwei Autos brennen in der Nacht in Kreuzberg

Berlin - Zwei Autos haben in der Nacht zu Freitag in Berlin-Kreuzberg gebrannt. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer gegen 23.30 Uhr und rief Polizei und Feuerwehr, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Den Angaben zufolge brannte zunächst ein Auto, die Flammen griffen dann auf den anderen Wagen über. Die Feuerwehr löschte den Brand, beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Beamten gingen zunächst von Brandstiftung aus.