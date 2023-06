Leipzig - In Leipzig-Marienbrunn sind zwei Autos komplett ausgebrannt. Mindestens einer der Pkws sei von Unbekannten angezündet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Durch die Hitzeeinwirkung wurden in der Nacht zum Montag auch ein weiteres Auto in der Nähe und ein Wohnanhänger beschädigt. Außerdem sollen sechs Glascontainer angezündet worden und völlig ausgebrannt sein. Die Polizei ermittelt.