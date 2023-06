Frankendorf - Zwei Autos sind am Sonntagabend auf der Bundesstraße 7 bei Frankendorf (Landkreis Weimarer Land) zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, wie die Polizei Jena am Montag mitteilte. Demnach wollte eine 39 Jahre alte Frau mit ihrem Auto die B7 überqueren und übersah dabei den Wagen einer 49-Jährigen. Die beiden Autos stießen zusammen. Die 49-Jährige und ihre elf Jahre alte Beifahrerin erlitten Verletzungen und wurden laut Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 30.000 Euro. Die Fahrbahn musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.