Pausa/Zwickau - Zwei Autos sind auf einer Straße bei Pausa im Vogtland frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrer, ein 77-Jähriger und eine 60 Jahre alte Frau, wurden schwer verletzt von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte. Eine 18-Jährige und ein 17-Jähriger im Wagen der Frau wurden leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 77-Jährige am Dienstagmittag in Richtung Unterpirk unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet.