Zwei Autos stoßen in Pirna zusammen: Mann schwer verletzt

Pirna - Zwei Autos sind in der Nacht in Pirna zusammengestoßen. Die beiden Autofahrer im Alter von 20 und 42 Jahren wurden dabei verletzt, der 42-Jährige schwer, wie die Polizei Dresden am Freitagmorgen mitteilte. Zu dem Unfall kam es nach ersten Erkenntnissen wegen eines Vorfahrtsverstoßes, die Ermittlungen dazu laufen. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.