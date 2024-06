Zwei Autos stoßen in Zwickau zusammen - Frau leicht verletzt

Zwickau - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Zwickau ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Zuvor habe am Donnerstagnachmittag ein 62-Jähriger beim Linksabbiegen mit seinem Auto die Vorfahrt der 46 Jahre alten Autofahrerin missachtet, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Daraufhin kam es zum Zusammenprall.