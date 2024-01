Rodewisch - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Rodewisch (Vogtlandkreis) ist ein 34-Jähriger schwer verletzt worden. Am Dienstagmittag habe ein 23-Jähriger mit seinem Auto links von der Wernesgrüner Straße abbiegen wollen und dabei ein entgegenkommendes Auto übersehen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die beiden Wagen kollidierten, wobei der Beifahrer des entgegenkommenden Autos schwer verletzt wurde. Laut Polizeiangaben war der 34-Jährige nicht angeschnallt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.