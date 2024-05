Zwei in Krummhörn geparkte Busse fangen in der Nacht zum Mittwoch Feuer. Der Sachschaden ist hoch, doch die Ursache des Brandes zunächst unklar.

Aurich - In Krummhörn bei Aurich sind in der Nacht zum Mittwoch zwei abgestellte Busse in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Schadenshöhe liege jedoch bei rund 400.000 Euro. Die beiden Busse seien in einer Straße leer geparkt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Der Brand wurde demnach noch in der Nacht gelöscht.