In der Mittelmeer-Gemeinde Lido di Camaiore rast ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern. Nach dpa-Informationen kommen zwei Schülerinnen aus Nordrhein-Westfalen ums Leben.

Lucca - Bei einem Verkehrsunfall in der Toskana sind zwei junge deutsche Frauen ums Leben gekommen. Die beiden Teenager - Jahrgang 2005 und 2006 - wurden in der Gemeinde Lido di Camaiore am Mittelmeer von einem Auto erfasst, das aus zunächst ungeklärten Gründen in eine Gruppe von Fußgängern fuhr, wie die Gemeinde mitteilte. Nach ersten Angaben der italienischen Polizei hatte die Autofahrerin, eine 44 Jahre alte Frau, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Nach dpa-Informationen handelt es sich bei den Todesopfern um Schülerinnen aus Nordrhein-Westfalen, die auf Klassenfahrt waren.

Insgesamt wurden nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa sieben Menschen verletzt, darunter die Autofahrerin. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Eines der Unfallopfer schwebt nach Angaben von Bürgermeister Marcello Pierucci in Lebensgefahr. Die italienische Polizei machte zur Identität der Todesopfer keine näheren Angaben.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr. Die Autofahrerin soll zwei rote Ampeln überfahren haben und wurde Pierucci zufolge festgenommen. Zudem wurde kontrolliert, ob sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand.

„So etwas ist noch nie zuvor passiert“

Dem Bürgermeister zufolge war das Auto mit hoher Geschwindigkeit über eine Kreuzung in der Innenstadt gerast und hatte dann zunächst die beiden Deutschen überfahren. Anschließend riss der Wagen noch weitere Fußgänger um. Schließlich prallte er in der Nähe eines Hotels auf mehrere geparkte Fahrzeuge.

„So etwas ist noch nie zuvor passiert“, sagte Pierucci dem TV-Sender 50Canale. „Das Auto hat alles überfahren, was ihm in die Quere kam, auch nach dem zweiten Aufprall.“

Die Gemeinde Lido di Camaiore liegt direkt am Meer, etwa eine halbe Autostunde westlich von der viel besuchten Stadt Lucca. Die Strandpromenade ist für den Autoverkehr gesperrt. Der Unfall ereignete sich einige Hundert Meter entfernt im Zentrum der Ortschaft. In unmittelbarer Nachbarschaft von Lido di Camaiore befinden sich die beiden bekannten Badeorte Forte dei Marmi und Viareggio.