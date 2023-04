Schmalkalden - Zwei elf Jahre alte Mädchen sind in Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Kinder rannten nach Angaben der 81 Jahre alten Autofahrerin am Mittwochmittag plötzlich auf die Straße, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau konnte demnach nicht mehr rechtzeitig reagieren. Eines der Mädchen wurde auf die Windschutzscheibe und anschließend auf die Straße geschleudert, das andere wurde vom Außenspiegel erfasst und stürzte.