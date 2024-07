Neumark - Zwei Fahrradfahrer sind im Vogtlandkreis von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Die beiden Fahrradfahrer waren am Sonntag gegen Mittag in Neumark (Vogtlandkreis) auf der Alten Reichenbacher Straße in Richtung der Bundesstraße 173 unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam, wie die Polizei mitteilte. Ein 84-jähriger Autofahrer habe sich den beiden von hinten angenähert und sie dabei nach ersten Erkenntnissen übersehen.

Das Auto erfasste die 59-jährige Fahrradfahrerin mit der rechten Fahrzeugseite, sodass diese stürzte, wie es hieß. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Fahrradfahrer habe sich leicht verletzt.