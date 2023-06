Gröditz - In der Gohrischheide sind nach Einschätzung der Polizei erneut zwei Feuer gelegt worden. Die Polizei ermittelt nach den Bränden am Montagmittag wegen Brandstiftung, wie die Behörde mitteilte. Laut einem Sprecher wird ein Zusammenhang zwischen den Feuern geprüft.

Die Brände brachen kurz hintereinander in unmittelbarer Nähe aus. Es brannte einmal auf 100 Quadratmetern und einmal auf 650 Quadratmetern. Die Höhe des Schadens stand zunächst nicht fest. Das Feuer sei noch am Montag gelöscht worden, sagte der Sprecher.

Ein großes Feuer in der Gohrischheide an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze hatte im Juni 2022 ein Millionenschaden angerichtet. Es hatte sich zum größten Waldbrand in Sachsen seit 30 Jahren entwickelt und bis nach Brandenburg ausgedehnt. Auch damals wurde Brandstiftung vermutet. Die Brände am Montag sollen nahe dem Brandort des großen Feuers ausgebrochen sein, wie der Polizeisprecher sagte.