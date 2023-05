Stadland - Beim Brand einer Wohnung im Landkreis Wesermarsch sind am Sonntag zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Eine sechsköpfige Familie im Alter von 2 bis 33 Jahren habe die Wohnung in Stadland rechtzeitig verlassen können, teilte die Polizei am Abend mit. Die Bewohner seien kurzzeitig zum Gesundheitscheck in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer war den Angaben nach aus noch ungeklärter Ursache in der Wohnung im Dachgeschoss der Grundschule im Ortsteil Schwei ausgebrochen. Etwa 130 Feuerwehrleute und das Technische Hilfswerk rückten aus. Die Wohnung ist laut Polizei vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest.