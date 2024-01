Mühlhausen - Bei einem Unfall in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis sind zwei Frauen verletzt worden. Sie seien am Montag aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihren Autos frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei am Abend mit. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.