Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Plauen - Zwei Frauen sind beim Zusammenstoß ihrer beiden Autos in Plauen im Vogtlandkreis verletzt worden. Eine 23-Jährige habe am Donnerstagabend beim Abbiegen die Vorfahrt einer 22-jährigen Autofahrerin missachtet, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Beide Fahrerinnen kamen in ein Krankenhaus.