Plauen - Auf frischer Tat hat die Polizei zwei Graffitisprayer in Plauen (Vogtlandkreis) ertappt und gestellt. Die beiden Männer sollen am Samstagvormittag mehrere Gebäude und Verkehrsschilder mit Graffiti besprüht haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Außerdem sollen sie Aufkleber angebracht und Müll herumgeworfen haben. Insgesamt 13 Häuser und zwei Garagen sollen betroffen sein. An der Stadtbahn waren es laut Polizei insgesamt 20 Sticker und fünf Graffitis.

Anwohner der Hofer Straße meldeten den Vorfall demnach der Polizei. In der Nähe des Schwimmbads hätten Beamte die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 18 und 21 Jahren daraufhin stellen können. Die Männer müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Bei den Graffitis handelte es sich laut einem Polizeisprecher um unkenntliche Schriftzüge. Der entstandene Sachschaden liege insgesamt bei rund 2500 Euro.