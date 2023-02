Schönebeck/Amesdorf - Im Salzlandkreis ist bei zwei Großbränden ein Gesamtschaden in Höhe von rund 600.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Samstag in Schönebeck zum Brand einer Lagerhalle, die komplett zerstört wurde. In dem Gebäude seien Baumaterial, Maschinen und Baufahrzeuge untergebracht gewesen. Das Feuer habe einen Schaden in Höhe von etwa 500.000 Euro angerichtet. Die Brandursache ist derzeit unbekannt, wie es hieß. Die Halle könne für Untersuchungen durch Sachverständige erst dann betreten werden, wenn ein Statiker vor Ort gewesen sei.

In Amesdorf bei Güsten stand laut Polizei am Sonntagmorgen eine Scheune mit mehreren tausend Strohballen lichterloh in Flammen. Hier liegt der Schaden ersten Schätzungen zufolge bei rund 100.000 Euro. Warum es zu dem Feuer gekommen war, müsse ermittelt werden. Das Ablöschen der Ballen werde aber mehrere Tage dauern, hieß es.