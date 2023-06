Wurzen - Für einen Reaktor zur Herstellung grüner Chemikalien und E-Fuels aus Kohlendioxid (CO2) ist ein Startup aus Freiberg am Donnerstagabend beim IQ Innovationspreis Mitteldeutschland zweimal ausgezeichnet worden. Die enaDyne GmbH erhielt den mit 15.000 Euro dotierten Gesamtpreis und einen Clusterpreis, wie die Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH mitteilte.

„Um dem Klimawandel wirksam zu begegnen, müssen wir nicht nur CO2 einsparen, sondern das Treibhausgas idealerweise als Ressource auch verbrauchen“, begründet Jörn-Heinrich Tobaben, Geschäftsführer der Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH, die Entscheidung der Jury. Für diesen Kreislauf liefere die enaDyne GmbH mit ihrer Technologie den entscheidenden Baustein.

In Wurzen wurden am Donnerstag vier weitere Clusterpreise und drei Innovationspreise verliehen. Für die Clusterpreise gibt es jeweils 7500 Euro Preisgeld. Die Clusterpreise gingen an ein Forschungsteam der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, zwei Firmen aus Dresden und eine aus dem thüringischen Barchfeld-Immelborn (Wartburgkreis). Insgesamt seien Preisgelder in Höhe von rund 70.000 Euro vergeben worden, für die es 128 Bewerbungen gegeben habe, 24 mehr als im Vorjahr, hieß es.