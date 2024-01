Bremen - Zwei Jugendliche haben einen 20-jährigen Mann mit Messern an einer Straßenbahn-Haltestelle angegriffen und schwer verletzt. Auslöser des Angriffs in der Bremer Neustadt war ein Streit zwischen dem Opfer und den beiden Jugendlichen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren wurden nach der Tat noch in der Nacht auf Sonntag von der Polizei gefasst. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach einem Wortgefecht sei der 20-Jährige zunächst aus der Bahn ausgestiegen. Er habe aber mit einer Flasche eine Türscheibe eingeworfen, als die Straßenbahn gerade losfuhr. Daraufhin stoppte der Zug, die beiden Jugendlichen stiegen aus und stachen auf den 20-Jährigen ein, wie die Polizei mitteilte. Danach flohen sie. Allerdings seien zwei Tatverdächtige von Polizisten entdeckt und festgenommen worden.