In einem Wohngebäude kommt es frühmorgens zu einer Explosion - vermutlich eine lecke Gasleitung. Am schlimmsten trifft es eine Familie mit kleinen Kindern. Befürchtet werden weitere Todesopfer.

Rettungskräfte arbeiten an der Einsturzstelle.

Saviano - Beim Einsturz eines Hauses in der Nähe der süditalienischen Großstadt Neapel - vermutlich infolge einer Gasexplosion - sind zwei kleine Kinder ums Leben gekommen. Das vierjährige Mädchen und sein sechs Jahre alter Bruder konnten nur noch tot aus den Trümmern des Gebäudes in der Kleinstadt Saviano geborgen werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Vater und ein weiterer Bruder im Alter von zwei Jahren kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach der Mutter und einer weiteren Frau wird noch gesucht.

Die Explosion ereignete sich nach Angaben der Behörden gegen 7.00 Uhr morgens. Vermutet wird, dass infolge einer undichten Leitung Gas austrat und sich dann entzündete. Die Familie war im ersten Stockwerk des Gebäudes zu Hause. Gesucht wurde am Vormittag auch noch nach einer Nachbarin, die in der Etage oberhalb wohnte. Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, wurde als gering eingeschätzt. Die 15.000-Einwohner-Gemeinde Saviano liegt im Hinterland von Neapel, etwa 30 Kilometer vom Zentrum der Großstadt entfernt.