Bad Essen - Zwei Jungen im Alter von 10 und 12 Jahren sind bei einer Verpuffung im Landkreis Osnabrück verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die beiden Kinder hätten am Sonntagnachmittag im Garten eines Hauses in Bad Essen gespielt, als sie auf die Idee gekommen seien, den Füllstand im Tank eines in einem Schuppen abgestellten Motorrades zu überprüfen, teilte die Polizei mit. Das geschah mit Hilfe eines Streichholzes, das Kraftstoffgase im Tank entzündete - es kam zur Verpuffung. Beide Jungen erlitten Gesichtsverletzungen, der 10-Jährige kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Der ältere Junge wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in eine Klinik. Ein offenes Feuer entstand bei der Verpuffung nach Polizeiangaben nicht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.