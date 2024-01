Berlin - Zwei Kinder wurden bei einem Zusammenstoß von zwei Autos am Samstagnachmittag in Berlin-Tempelhof schwer verletzt. Die zwei und sieben Jahre alten Jungen kamen mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Die beiden Kinder saßen demnach im Auto ihrer 34 Jahre alten Mutter, als diese an einer Kreuzung links abbiegen wollte. Dabei stieß ihr Auto mit dem entgegenkommenden Wagen eines 54 Jahre alten Mannes zusammen, hieß es. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.