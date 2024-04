Naumburg - Im Burgenlandkreis sind zwei Kinder von Autos angefahren und schwer verletzt worden. Bei dem ersten Unfall lief ein zweijähriger Junge am Donnerstagnachmittag in Naumburg unvermittelt auf die Straße und wurde dort vom Wagen einer 42-Jährigen erfasst, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte. Das Kind wurde in ein Krankenhaus geflogen. Kurze Zeit später ereignete sich ein Unfall in Nebra (Unstrut). Ein acht Jahre alter Junge soll ebenfalls unerwartet auf die Straße gelaufen sein und wurde dort von einem Auto angefahren. Auch er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.