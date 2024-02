Zwei Leichen nach Brand in Plattenbau in Leipzig entdeckt

Leipzig - Nach einem Brand in der Nacht zu Freitag sind in einem Leipziger Plattenbau zwei Leichen in einer Wohnung entdeckt worden. Das Feuer war gegen 3.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung ausgebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte in der Brandwohnung die beiden leblosen Personen. „Für sie kam trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Identität der Toten ist noch unklar, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses das Gebäude verlassen.