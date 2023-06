Jüterbog - Der größte Waldbrand in Brandenburg in diesem Jahr wird seit Freitagmorgen bei Jüterbog mit zwei Löschflugzeugen bekämpft. Die Maschinen seien permanent im Einsatz, sagte Einsatzleiter Rico Walentin. Auf der munitionsbelasteten Fläche im Landkreis Teltow-Fläming brennt es seit Mittwochabend. Das Feuer dehnte sich immer weiter aus. Wegen der Gefahr, die durch alte Munition auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ausgeht, kann die Feuerwehr vom Boden aus nicht löschen.

Es handele sich um den größten Waldbrand in dieser Saison, sagte der Waldbrandschutzbeauftragter des Landes, Raimund Engel. Am Donnerstagabend sprach die Feuerwehr von einer Ausdehnung des Brandes auf 27 Hektar - das sind um die 38 Fußballfelder. Drohnenaufnahmen hätten nun ergeben, dass wohl eine Fläche von mehr als 30 Hektar betroffen sei, sagte Engel.

Der Jüterboger Einsatzleiter Walentin schilderte, dass es derzeit drei große Brandstellen gebe, auf die sich der Löscheinsatz konzentriere. Dabei gehe es um eine Fläche von 8000 Quadratmeter.

Die Löschflugzeuge, die vom Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt angefordert wurden, werden am Flugplatz in Schönhagen (Teltow-Fläming) mit Wasser gefüllt. Der Flugplatz ist um die 20 bis 30 Kilometer vom betroffenen Brandgebiet zwischen Felgentreu und Jüterbog entfernt.

In Schönhagen stünden Feuerwehrleute bereit, die die Flugzeuge über Schläuche mit Löschwasser betankten, sagte Einsatzleiter Walentin. „Seitdem wir zwei Flugzeuge zur Verfügung haben, sind wir deutlich schneller.“ Ein Flugzeug kann um die 2000 Liter Wasser aufnehmen.

Der Einsatz von Löschflugzeugen ist Neuland in Deutschland. Bislang waren bei großen Waldbränden vor allem Hubschrauber der Bundeswehr und Bundespolizei im Einsatz. Der Landkreis Harz hat aber einen Vertrag mit einem polnischen Löschflugzeug-Betreiber geschlossen, der während dieser Waldbrandsaison rund um die Uhr Einsatzbereitschaft zusichert. Das Land Niedersachsen will zur Waldbrandbekämpfung angemietete Löschflugzeuge am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg stationieren.