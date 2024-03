Kriebstein - Zwei Männer sind in Kriebstein (Landkreis Mittelsachsen) bei Bauarbeiten von einem Gerüst gestürzt und teilweise schwer verletzt worden. Bei Arbeiten am Kriebsteiner Burgberg sei offensichtlich eine an einem Kran befestigte, mehr als eine Tonne schwere Betonglocke auf das Gerüst gestürzt, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag informierte. Daraufhin stürzten die Männer am Donnerstag aus fast drei Metern Höhe ab. Ein 57-Jähriger wurde dabei schwer verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein 41-Jähriger wurde leicht verletzt.