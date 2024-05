Zwickau - Zwei Männer sind am Sonntag bei Raubüberfällen in Zwickau verletzt worden. Einer der beiden wurde von drei unbekannten Männern umzingelt und zusammengeschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Sonntagnachmittag schlugen und traten die drei Personen in der Bahnhofstraße auf den 41-Jährigen ein und entrissen ihm seine Umhängetasche. Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt und die Täter flüchteten laut Polizei mit Bargeld aus der Tasche.

Am Abend kam es zu einem zweiten Raubüberfall: Ein unbekannter Mann griff den Polizeiangaben zufolge in der Alten Reichenbacher Straße einen 42-Jährigen in Zwickau an und brachte ihn zu Boden. Ein zweiter Täter nahm dem Mann seine Bauchtasche ab und die beiden Täter flüchteten. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt unter anderem, ob die beiden Taten in Verbindung stehen und sucht Zeugen.