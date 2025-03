Zwei Männer durch Schüsse in Hannover verletzt

Hannover - Durch Schüsse sind zwei Männer in Hannover verletzt worden. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte eine Sprecherin der Polizei am Morgen zunächst nicht sagen. Ihr zufolge sind die zwei Männer aber nicht in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat von Dienstagabend waren zunächst unklar. Die Ermittlungen liefen, hieß es.