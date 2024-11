Am Abend werden in Berlin zwei Männer schwer verletzt - es gab zwei Einsätze in zwei Bezirken. Das ist bekannt.

Berlin - Zwei Männer sind in Berlin angeschossen und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr verständigte die Polizei am Montagabend, wie diese mitteilte. Es handelte sich um zwei Einsätze: einer in Mitte und einer in Kreuzberg. Ob die beiden Fälle in einem Zusammenhang stehen, sei bislang unklar.

Die verletzten Männer seien 31 und 37 Jahre alt und werden den Angaben zufolge medizinisch versorgt. Die Polizei ermittle und sammle Beweise.