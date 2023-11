Eine Polizei-Pressesprecherin steht in der Nacht vor dem polizeilich versiegelten Eingang einer Spielothek.

Hannover - Nachdem zwei Männer in Hannover in der Nacht zu Dienstag erstochen worden sind, ermittelt die Kriminalpolizei Hannover in beiden Fällen wegen Totschlags. Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Mann gesehen haben, der sich auffällig verhielt, wie aus einer Mitteilung der Polizei von Dienstag hervorgeht. Die Getöteten sind den Angaben nach 45 Jahre alt, ein 49 Jahre alter Mann wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Täter griff den Angaben nach gegen 2.10 Uhr einen Mann in einer Spielhalle im Stadtteil Nordstadt an und tötete ihn. Das Opfer starb am Tatort. Ein Gast, der dem Angegriffenen half, wurde vom Täter leicht verletzt. Etwa eine halbe Stunde später wurde ein weiterer Mann vor einem Hotel niedergestochen. Das Opfer starb im Krankenhaus.

Der Angreifer konnte fliehen. Die Tatorte liegen nicht weit voneinander entfernt. Die Polizei hält einen Zusammenhang für möglich. Die Hintergründe der Angriffe sind der Polizei bislang nicht bekannt.