Hannover - Nach dem gewaltsamen Tod zweier Männer in Hannover hat die Polizei einen 21-Jährigen festgenommen. Der junge Mann stehe im Verdacht, die beiden 45 Jahre alten Männer mit einer Stichwaffe tödlich verletzt zu haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge griff der Verdächtige die beiden Männer an unterschiedlichen Orten in der Nordstadt an - die Tatorte lagen aber nur wenige Hundert Meter auseinander. Die beiden 45-Jährigen starben an ihren Verletzungen. Nach intensiver Fahndung nahmen die Beamten den 21-Jährigen ebenfalls in der Nordstadt fest und durchsuchten seine Wohnung.